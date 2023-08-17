انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري .. طالبه مصرية تقوم بوصله رقص بلدي داخل الفصل وتظهر جمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت طالبه تبلغ من العمر 20 عام وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بوصله رقص داخل الفصل جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمة و الذهول بعد كشف المحظور داخل الفصل تابع التفاصيل..

اشعلت طالبه حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بوصله رقص داخل الفصل وقامت صديقتها بتصويرها ونشر هذا الفيديو عبر صفحتها الرسميه علي الفيس بوك من اجل الشهره وبعد نشره بساعات تصدر ترند واثار جدلا كبير داخل الوسط الفني.

حصد فديو لطالبه علي عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الماضيه ونال انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحات الرسميه علي الفيس بوك شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف