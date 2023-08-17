أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة ورياحاً نشطة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة يرافقها تساقط حبات البرد على مناطق في شمال لحج، تعز، الضالع، إب، ريمه، ذمار، المحويت، صنعاء، أجزاء من حجة وعمران وصعدة والجوف ومأرب.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى البيضاء ومرتفعات وهضاب أبين وشبوة وحضرموت وصولاً إلى مناطق من المهرة، كما تمتد غرباً إلى أجزاء من سهل تهامة.

وحسب المركز من المحتمل أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 45-38 درجة مئوية.

فيما قد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين33 ـ 38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها بين 20-55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 53.2 ملم، المحويت : 28.2، حدة : 17.7، صرفيت: 14.7، إب : 12.5، حجة: 8.8، صعدة: 8.2، السدة: 5.6 ، الجوف: 2.8، عمران: 0.8 ،الكدن: 0.7 ملم.

كما هطلت أمطار على بعض المناطق من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد أو قطع ممراتها وكذلك من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً وبشرب كميات كافية من المياه والمرطبات في المناطق المتوقع أن تشهد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة.

ودعا المركز، الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.