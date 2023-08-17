أخبار اليمن : 6 غارات ضمن 122 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

6 غارات ضمن 122 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 122 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 6 غارات لطيران الاستطلاع المسلح على حيس ومقبنة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، وقصف مدفعي، وبالأعيرة النارية المختلفة.