أخبار اليمن : رئيس الوفد الوطني يصل صنعاء برفقة الوفد العماني

رئيس الوفد الوطني يصل صنعاء برفقة الوفد العمانيوصل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم برفقة الوفد العماني إلى مطار صنعاء الدولي للتشاور مع القيادة واستئناف العملية التفاوضية.

وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في تغريدة على حسابه "تويتر" وصلنا إلى صنعاء نحن والوفد العماني للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية".

وأشار إلى أن زيارة الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة.

وأضاف "نعمل على إحياء العملية التفاوضية بدءً من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية خاصة فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات".

وتابع عبدالسلام "سنجري خلال الزيارة مشاورات مع القيادة لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحاً وتمس كل مواطن يمني" متسائلاً " إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر؟".

وأكد أنه لابد من أن يتم البدء بتحسين وضع المطار والموانئ وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائماً على كل الأصعدة.

واختتم رئيس الوفد الوطني المفاوض حديثه بالقول "موقف رباعية العدوان الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات موحدة في عرقلة الملف الإنساني ونأمل أن ينتهي هذا التجمع السيء".