وصلة رقص قوية لطالبة مصرية صاروخ فى الفصل جننت الطلاب تحدت فيفي عبده وصافيناز يحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير ومتابع :مسحت سما المصري

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رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية محجبة ترتدي الزي المدرسي بإحدى المدارس الثانوية أثناء وجودها داخل الفصل الدراسي، وهي تستعرض فنون الرقص في وصلة شرقية على أنغام موسيقى شعبية وتضع “شال” على خصرها.

وتعليقاً على المقطع قال مسئول بالتعليم ، إن الفيديو المتداول ويتضمن قيام طالبة بإحدى المدارس بالرقص بطريقة احترافية داخل الفصل، تم تصويره من خمس سنوات، وتم التأكد من ذلك بعد البحث إلكترونياً عن الفيديو، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام”.