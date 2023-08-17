الجديد شديد.. مراهقة مصرية شديدة الجمال بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال جننت الشباب وتتحدى أشهر راقصة صافيناز وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا .. ومتابع كسحت سما المصري وفيفي عبده

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. مراهقة مصرية شديدة الجمال بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال جننت الشباب وتتحدى أشهر راقصة صافيناز وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا .. ومتابع كسحت سما المصري ..شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام تظهر العديد من الفيديوهات التي انتشرت بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لا أحدي ربات المنازل وهي تقوم بوصله رقص داخل منزلها وفي غرفة نومها بالاحمر المكشوف واحتل الرقص بكل انواعها مكانة خاصة بين الشعب المصري.

حيث ظهرت مراهقة لا تتخطي 22 بوصلة رقص قوية جدا من غرفة نومها وهي ترتدي فستان اسود قصير مفتوح بدرجة كبير جدا من أعلي وبدأت ترقص وتتغزل وتتمايل بطريقه سهله و في غاية الإثارة والروعة والجمل.

انتشر مقطع فيديو بصورة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت عليها التعليقات بصوره سلبية جدا بسبب ما قامت به هذه الفتاه.