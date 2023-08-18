دوت الخليج -

صنعاء.. صرف مرتبات شهر محرم لـ55 ألف مستفيداً

دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، صرف كفالة شهر محرم للعام 1445ﮪ لأبناء الشهداء والمفقودين في عموم محافظات الجمهورية. صنعاء.. صرف مرتبات شهر محرم لـ55 ألف مستفيداًدشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، صرف كفالة شهر محرم للعام 1445ﮪ لأبناء الشهداء والمفقودين في عموم محافظات الجمهورية. وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف تستهدف 55 ألفاً و168 من أبناء الشهداء والمفقودين، بمبلغ إجمالي 553 مليوناً و630 ألف ريال، عن طريق الحوالات السريعة. وأهابت الهيئة بأبناء الشهداء والمفقودين المكفولين التوجّه إلى أقرب خدمة صرافة في جميع المحافظات لاستلام الكفالة الشهرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء.. صرف مرتبات شهر محرم لـ55 ألف مستفيداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.