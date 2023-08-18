نت الأن تتابع خبر بكل وقاحة وبدون ذرة خجل أو حياء.. عروسة تفعل ما لم يتوقعه أحد في حفل زفافها وعندما اكتشف زوجها ما كانت تخفيه كانت الصدمة المدوية التي جعلت شعره يشيب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الجميع ينتظر حفل زفاف بفارغ الصبر وتكون العروسه في افضل واجمل اطلاله لها وهذه من ارادته هذه العروس ان تكون في ليله مضيئه وهي ليله من اجمل ليالي عمرها فارادت ان تفعل مفاجاه قويه جدا لزوجها والاصدقائها والاقاربها فقامت بفعل المستحيل هذا احد يفعله عندما وضعت رجل تحت فستانها لكي يجعل فستانها مرفوع ويكون في منظر جميل للغايه نعم هذه القصه حقيقيه ولا خيال فيها.

ولكن للاسف تم اكتشاف ما كانت تفعله وكانت تخفي رجل تحت الفستان ما وضعها في موقف محرج للغايه وجعل العروس في موقف محرج وتمنت ان تبتلعها الارض واليكم الفيديو المثير للجدل.