أخبار اليمن : عودة 7 صيادين بعد أشهر من التعذيب في سجون إريتريا

عودة 7 صيادين بعد أشهر من التعذيب في سجون إريترياعاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة اليوم، 7 صيادين بعد أشهر من اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الإريترية.

وأوضح وزير الثروة السمكية محمد الزبيري خلال استقبالهم ومعه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، أن السلطات الإريترية أفرجت عن 100 صياد بينهم 93 وصلوا أمس إلى الخوخة، بينما وصل إلى ميناء الاصطياد بالحديدة 7 صيادين بعد أشهر من التعذيب في سجون إريتريا.

واعتبر استمرار جرائم اختطاف وتعذيب الصيادين اليمنيين من قبل الإرتيريين ومن خلفهم الإماراتيين، انتهاكا سافرا لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية.. مؤكداً أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم.

فيما أوضح الصيادون أن البحرية الإرتيرية أقدمت على اختطافهم أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية، واقتادتهم إلى سجونها حيث تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والأعمال الشاقة والتجويع.

وخلال الاستقبال، سلم وزير الثروة السمكية وقيادة الهيئة مبالغ مالية للصيادين.