عدت فيفي عبده .. بدون خجل بقيمص نوم يظهر ما تحته القشطة مشهورة سناب شات القشطه سما المصري تغسل قطعه قطعة أمام الكاميرا والجمهور كسحت صافيناز

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أثار حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ38 غضب عدد من متابعيه مما ألزم رئيسه وقتها الناقدة ماجدة واصف لنفي دعوتها، ولكنها كررت الحضور في دورته الـ40

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 بدأت في مساء الثلاثاء 20 نوفمبر الجاري

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على قناة القاهرة والناس، وعلق خلال حلقة اليوم على زعم بأنه حاول إجراء حوار مع الفنانة سما المصري عام 2016، لكنها رفضت.

وظهر الذهول على تعبيرات مفيد فوزي عندما ذكرت له إيناس الدغيدي أن سما المصري كانت لديها محطة تليفزيونية في تلك الفترة، وأقسم بالله أنه لا يعرفها، ولم يسبق له أن قابلها في الشارع.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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