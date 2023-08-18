أخبار اليمن : 78 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

78 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 78 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً، 10 خروقات بقصف مدفعي على حيس والجبلية ومقبنة، و54 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

