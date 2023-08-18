للكبار فقط .. فيديو جديد كامل بالصوت والصورة للفنانة انجي الخوري مع رجل اعمال مشهور. اتفرج خطفت جمهور فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر للكبار فقط .. فيديو جديد كامل بالصوت والصورة للفنانة انجي الخوري مع رجل اعمال مشهور. اتفرج علي الدلع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه اللبنانيه المشهوره انجي الخوري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات القاضيه بعد القيام احد الاشخاص المجهولين بتسريب فيديو لها وهي داخل غرفه النوم وتقوم بتغيير ملابسها الداخليه بالكامل المقاومه هذا الشخص باستغلال الفرصه ونشر هذا الفيديو على منصه اليوتيوب من اجل البحث عن الشهره تابع تفاصيل.

اشعلت الفنانه انجي خوري حماس الشباب المراهقين بعد قيامها بوصله رقص هي الاكثر والاقوى داخل الوطن العربي بعد ارتدائها قميص النوم ابو حماله الشفاف داخل غرفه النوم وقامت بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه وبعض نشر الفيديو بساعات اثار جدلا كبيره داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

نالت الفنانه الكبيره انجي خوري انتقادا كثير من الجمهور المتابعين عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بسبب نشرها فيديو ممنوع من العرض لها.