أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ هزاع اللهيم

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ هزاع اللهيمبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ هزاع لهيم اللهيم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالغني لهيم اللهيم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية ريدة، وإخوانه، بمناقب الفقيد والذي كان من الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي كان لها إسهامات بارزة في خدمة الوطن والمجتمع ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس، كما كان أحد القيادات المؤتمرية النشطة والمخلصة.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل اللهيم في مديرية ريدة محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".