انت الأن تتابع خبر غلبت سما المصري .. فلاحة مصرية تقوم بكشف عضو حساس من جسمها من اجل البحث عن الشهره والمال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فلاحه مصريه تقوم بوصله رقص داخل غرفه النوم من اجل البحث عن الشهره والمال قامت ربه منزل تبلغ من العمر 27 عام بفعل الشيء جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول بسبب ما قامت بها

قامت داخل غرفه النوم باظهار اجزاء من جسمها لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وقامت بتصوير نفسها داخل غرفه النوم في بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي واظهرت اشياء ممنوعه من العرض داخل منصات التواصل الاجتماعي وبعض نشر الفيديو بساعات تصدر تويتر واثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

تعتبر منصه اليوتيوب من اشهر المنصات التي تعمل على اعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض داخل الوطن العربي والقيام بنشرها مره اخرى