انت الان تتابع خبر بقميص شفاف.. المثيرة ديمي روز تفجر الأنترنت بظهور فاضح وكأنها دون أي ملابس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.

وبالصورة ظهرت روز بلوك شعر جديد أظهر جمال وتفاصيل وجهها، كما وارتدت فستان ضيق أظهر جمال جسدها و تميز الفستان بفتحة واسعة عند الخصر حيث ظهر جزأ من مؤخرة روز بشكل فاضح .

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل المتابعين مع المنشور معبرين عن إعجابهم بذوق ديمي في إختيارها لملابسها.

وكانت روز قد نشرت صورة إستعرضت بها صدرها حيث أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وتمتنع الخليج الان من نشر الصور احتراماً لمتابعيها