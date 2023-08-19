انت الأن تتابع خبر اجدع من لاميتا فرنجيه .. وصله رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال لطالبات في المدرسة ركنت فيفي عبده وسما المصري علي الرف.. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب فيديو يظهر فيه طالبه تقوم بوصله رقص مع صديقاتها ما اثار غضب المتابعين

وشبه الكثير من المتابعين ما حدث بأنه تتحدى الراقصه جوهره وسما المصري وصافيناز يذكر أن صافيناز تواجه مشاكل بسبب إقامتها في مصر

بالأمس كشفت نقابة المهن الموسيقية عن تحركها المفاجيء بحق صافيناز ، وأكد رئيس لجنة التفتيش علي الشريعي وصول تقرير تضمن سردا كاملا لما حدث، كما تحرك جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر وطلب رئيسه الدكتور خالد عبدالجليل،

من مدير عام الجهاز سيف العجيزي تحرير محضر ضدها، بتهمة التحريض على الفسق و تصل العقوبة حال إدانتها إلي الحبس 3 سنوات، ولا تقل عن 3 أشهر، طبقاً للمادة11 لسنة 2011 من قانون العقوبات، وترحيلها خارج مصر

إذا لم تكن تحمل الجنسية المصرية، وبكل الأحوال سيتم منعها من العمل، خاصة وان قانون نقابة المهن الموسيقية يمنع منح تصاريح عمل لأي مدان بتهمة مخلة بالشرف.