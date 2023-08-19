انت الأن تتابع خبر القشطة سما المصري أبهرت الشباب وتضع طبق بمؤخرتها وترقص دون ان يسقط ومتابع :عملتيها إزاي ضيعتي فيفي عبده وصافيناز ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” طبق”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي تضع طبق علي مؤخرتها وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها .

وعلقت سما على الصورة قائلة : وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا….

ودا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه علي الابراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii .