أخبار اليمن : قرار تنظيمي بقبول أعضاء جدد بالمؤتمر الشعبي العام

قرار تنظيمي بقبول أعضاء جدد بالمؤتمر الشعبي العامأصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً جديداً، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه:

قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 5 ) لسنة 2023م

بـضم أعضـاء الى عضـوية اللـجنة الدائـمة المـحلية

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي.

(قــــــــــــــــــرر)

ماده (1) : يُقبل انضمام الأخوة التالية اسماؤهم الى عضوية المؤتمرالشعبي العام وهم :

1- احمد عبدالدائم الطويري.

2- عبدالغني منصور احمد الحميدي.

3- د.قاسم مقبل سعيد الطويل.

4- محجب عثمان محجب.

5- محمود عبدالعليم الحميري.

6- مدين حميد قايد جباح.

7- محمد علي مهيوب الاسعد.

ماده (2) : يُـضم المذكورين أعلاه الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية.

ماده (2) : يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 3 / 2 / 1445هـ

الموافق 19 / 8 / 2023م

صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام