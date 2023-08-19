دوت الخليج -

قرار تنظيمي بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه: قرار تنظيمي بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمرأصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، قراراً تنظيمياً بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه: قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 4 ) لسنة 2023م

بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام. ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

1. بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

2. ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي. (قــــــــــــــــــرر) ماده (1): يُعين الأخ أ.د / عبدالخالق هادي محسن طواف مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام بدرجة رئيس دائره. ماده (2): يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه. صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ: 3 / 2 / 1445هـ

الموافق: 19 / 8 / 2023م صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قرار تنظيمي بتعيين مستشاراً لرئيس المؤتمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.