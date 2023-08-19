انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماذا تفعل به .. سما المصري تستخدم الصابون مع الخيار وتستمتع به ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت سما المصري ،مش هتصدقي النتيجة.. ضعي الصابون علي الخيار ندمت أني مجربتهاش من زمان.. معجزة .

واكدن سما على فوائد صابون الخيار للبشرة وانه من أجمل أنواع الماسكات فماسك الخيار يتم استعماله منذ القدم ويناسب جميع أصناف البشرة وحتى الدهنية، وهو ماسك طبيعي خالي من أي مواد كيميائية ضارة للبشرة وكذلك يمد البشرة بالعديد من الفوائد الصحية حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجلد كما أنه لا يكلفك في تحضيره الكثير بل بالعكس هو من أكثر الوصفات الموفرة وطريقة تحضيرها بسيطة وخطواتها سهلة وأغلب المكونات متوفرة لديك في المنزل.

أهم وأبرز فوائد صابون الخيار للبشرة

يحافظ على البشرة رطبة غير جافة حيث أنه يمدها بالماء الذي تحتاجه البشرة.

كما أنه يعزز عمل خلايا البشرة ويجددها ويقضي على أي جلد ميت أو زائد ويساعد في تقشير البشرة.

يساعد في جعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال ويزيد من إشراقها ونضارتها.

يمكنك استخدامه بمثابة غسول للبشرة حيث أنه يعمل على تنظيفها وتنقيتها من أي أوساخ ورواسب.

يحد من إفراز الغدة الدهنية للإفرازات الدهنية المزعجة لأصحاب البشرة الدهنية وخاصة في فصل الصيف.

كما أنه يعمل على تبييض البشرة والقضاء على البقع الداكنة عليها.

كيفية عمل ماسك صابون الخيار

مكونات الماسك والتحضير:-

نصف ثمرة خيار.

كمية من الصابون العادي.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وأيضًا ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

كيفية تحضير الماسك

قومي ببشر الصابون العادي ثم ضعي الصابون المبشور داخل برطمان زجاجي له غطاء وقومي بتغطيته قليلًا.

ثم بعد ذلك أضيفي الماء بالتدريج إلى الصابون المبشور داخل البرطمان وقلبيه عليه جيدًا.

وبعدها قومي ببشر الخيار أيضًا وصفيه من الماء تمامًا باستخدام المصفاة.

أضيفي الماء المصفى من الخيار مع الصابون الممزوج مع الماء وقلبيهم معًا حتى يتجانسوا.

بعد ذلك أضيفي نشا الذرة إلى خليط الصابون والخيار والمار وقلبيه معهم بالملعقة المعدنية.

أضيفي بضعة قطرات من عصير الليمون إلى الخليط وقلبيه حتى تحصلي على كريم قوامه متماسك قليلًا.

اشطفي وجهك بالماء النقي ثم ضعي عليه الخلطة وقومي بتدليك وجهك بها لمدة عشر دقائق ثم ابدئي في شطفها بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.