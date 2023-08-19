انت الأن تتابع خبر لورديانا بموقف محرج بسبب رقصها علي البحر وظهورها بدون ملابس داخلية جننت الشباب.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عزت الراقصه التي جاءت على احد الاغاني التي احدثت ضجه كبيره جدا فور نزولها وحققت مواقع التواصل الاجتماعي انها الراقصه الاستعراضيه لورديانا والتي اتخطفت الانظار في صوره كبيره جدا حيث تصدرت النجمه والراقصه الاستعراضيه لورديانا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو جريء لها باحضر رقصاتها في احدى رقصاتها.

حيث كانت ترتدي لورديانا بدلت رقص من اللون الفوشيا المكشوف للغاية من جهة الصدر ومن أسفل بطريقة كبيرة جدا حيث تعرضت الي موقف محرج للغايه بعد أن قامت بحركات الاغراء وكادت بدلة رقص أن تسقط من علي جسدها.

وكشفت عن جزاء كبير من الملابس الداخليه التي كانت ترتديها لورديانا وانهالت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا وتعرضت لا انتقادات لاذعة وحادة واتهمها المتابعين بأنها تعمدت هذه الحركة من أجل اغراء المتابعين لها.

وشاركت لورديانا مقطع فيديو لها وهي تقضي إجازتها في الساحل الشمالي علي أحد الشواطئ وهي ترتدي البكيني الذي كشف عن كل مفاتنها بطريقة كبيرة جدا

وعلقت بعد نشر هذا الفيديو وقالت ان تكون حرا هو شئ جميل جدا والأشياء الجميلة في العالم الذي نعيش فيه مجانا.