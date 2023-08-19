غلبت سما المصري .. شمس الكويتيه تظهر كل جسمها بالبكيني الشفاف في غرفه نومها وتكشف كل شيء للعلن .. شاهد قبل الحذف

انت الأن تتابع خبر شمس الكويتيه تظهر كل جسمها بالبكيني الشفاف في غرفه نومها وتكشف كل شيء للعلن .. شاهد قبل الحذف والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشعلت الفنانه الكبيره شمس الكويتيه حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بوصله رخص تعتبر هي الاقوى داخل الوطن العربي قامت الفنانه الكبيره شمس الكويتيه بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه داخل غرفه النوم اقامه بكشف عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره واسعه واثار جد الكبير داخل الوسط الفني تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه الكبيره شمس الكويتيه داخل غرفه النوم وهي تقوم بوصله رقص

قامت بكشف عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا من اجل البحث عن الشهره جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف