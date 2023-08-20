بدون خجل ولا حياء منها .. ربة منزل صاروخ تتحدي الجميع بوصلة رقص في مصر بوصلة رقص شرقي بالابيض في غرفة نومها. ومغرد كسحت سما المصري و فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها .. ربة منزل صاروخ تتحدي الجميع بوصلة رقص في مصر بوصلة رقص شرقي بالابيض في غرفة نومها. ومغرد كسحت صافيناز و لورديانا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائما تظهر النساء في الاونه الاخيره على موقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا وخصوصا لنساء في منازلهم يقومون باشياء لم تكن معهودا من قبل.

حيث بدات وصلات الرقص في المنازل عدي الخطوط ظهور على موقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره حيث لا يعرفون الامومه ويرقصون امام ابنائهم وامام الكاميرات وامام الجميع بالاواخر بصورة كبيره جدا.

حيث نشرت ربه منزل لمقطع فيديو جريء جدا لها حيث قامت بوصلة رقص غريبه جدا من حيث كانت ترتدي قميص بيت من اللون الاخضر ترقص و تتغزل في رقصتها وتظهر جسدها المثير للغايه امام الجميع وكانت تقوم بحركات غريبه جدا اثناء رفضتها واستخدام مؤخرتها.

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره مما جعلت المتابعين ينتقدونها بصوره كبيره جدا وانهالت عليها التعليقات بكثره بسبب ما ظهرت به امام الكاميرات.

تكتفي بهذا الاقامه شيء على خسرها وبدات تقوم برقصه جريئه جدا امام المتابعين وحقق الفيديو نجاحا كبيرا بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستغرام وخطفت الانظار اتجاهها وجعلتها محل انوار الجميع.