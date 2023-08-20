انت الأن تتابع خبر بدون خجل .. فنان شهير يلعق مؤخرة القشطة سما المصري بشراهة صوره قلبت السوشيال ميديا ومتابع: عيب عليك .. شاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد “فيسبوك” صورة مركبة للفنان محمد سعد من فيلمه “اللمبي 8 جيجا” وهو يسخر من الفنانة سما المصري على طريقة الـ”فوتوشوب” بعد اعلانها عن تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل أسم “عقوق الوالدين”.

وقام رواد “فيسبوك” بوضع وجه سما بدلًا من وجه الفنانة ميسرة ضمن مشهد من احداث الفيلم، الذي يظهر فيه “سعد” وهو يتعجب من احتشامها وارتدائها عباءة وحجاب في المحكمة فقط لا في بيتها ولا عملها .



