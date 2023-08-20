أخبار اليمن : إتلاف محابس أسطوانات غاز مخالفة

إتلاف محابس أسطوانات غاز مخالفة
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من محابس اسطوانات الغاز المسال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة في بيان، إنها ضبطت في مركز عفار خمسة آلاف من محابس اسطوانات الغاز المسال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة كون المحبس مزود بمسمارين بينما المواصفة القياسية تتطلب ان يكون المحبس مزود بمسمار واحد إضافة إلى عدم تدوين رقم دفعة الإنتاج وبلد المنشأ ورقم المواصفة على المحبس.
وأشار البيان إلى أنه تم اتلاف الكمية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة في حماية صحة وسلامة المستهلك، موضحا أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية في المركز.
وأكدت الهيئة حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلك ورفض أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير المأمونة للاستهلاك او الاستخدام أو تشكل خطر على حياة المواطن باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
ودعت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع اي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.
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