انت الأن تتابع خبر ادلع ي بطل .. مشهد فاضح داخل غرفه النوم لمراهقة تقوم بخلع ملابسها بالكامل في اقوي مشهد مسرب داخل الوطن العربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مراهقه بفعل شيء جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه بسبب قيامها تغير ملابسها الداخليه بالكامل داخل غرفه النوم بدون كسوف ولا خجل وهي تقوم بفتح بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصه سناب شات من اجل البحث عن الشهره والمال وبعد نشر الفيديو بساعات تصدرت تويتر واثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني تابع التفاصيل..

تصدرت مراهقه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بوصله رقص بدون كسوف ولا خجل وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه من اجل البحث عن الماء شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

نالت مراهقه انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك بسبب ما قامت بنشره واحتوى الفيديو على لقطات ممنوعه النهارده.