الجديد شديد.. ولعت النت بدون خجل طالبة مصرية شديدة الجمال تتحدي اشهر راقصة في مصر بوصلة رقص بالاحمر الشفاف ركنت سما المصري وجوهرة ..ومتابع كسحت انجي خوري

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رياض - احمد صلاح - أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز، جدلاً واسعاً بتصريحاتها الجريئة حول الرجال، وما كشفته عن علاقتها بهم، حيث ادعت انها تعرضت للخيانة من جميع الرجال الذين عرفتهم في حياتها.

وأكدت صافيناز في مقابلة عبر برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي أنها لم تقم بخيانه أحد الرجال الذين دخلت معهم في علاقات سواء زواج أو خطوبة، مشددة أن الرجل من يبدأ بخيانتها.

ونفت صافيناز أن تكون قد تزوجت من رجل أعمال أردني من أجل المصلحة.

وقالت صافيناز : “تزوجته بعد قصة حب، ولم أتزوج مطلقا زواج مصلحة. ولكني سأفعلها إن شاء الله، ولن أتزوج عن حب، أحسن من أني أحب وأعيط”.