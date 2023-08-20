أخبار اليمن : مجلس النواب يستجوب مسؤولي أربع وزارات هامة

مجلس النواب يستجوب مسؤولي أربع وزارات هامةحيا مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية المعلمين والمعلمات والتربويين، وكافة موظفي الدولة على مواقفهم الثابتة وصمودهم المشرف في مواجهة العدوان والحصار على مدى ما يقارب 9 سنوات.

وأشاد مجلس النواب بوقوف المعلمين والتربويين والموظفين ووقوفهم إلى جانب الوطن في مواجهة العدوان الذي هدف منذ اليوم الأول وما تلاه إلى الإضرار بالعملية التعليمية وإيقافها من خلال تدمير ممنهج للمدارس والبنية التحتية وقطع المرتبات منذ نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن.

وأوضح المجلس أن المعلمين والمعلمات والتربويين أصروا إلا أن تستمر العملية التعليمية رغم خذلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتطلعات المعلمين وموظفي الدولة في اليمن وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بصرف المرتبات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ما ضاعف من معاناتهم.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن صنعاء قيادة وبرلمانا وحكومة حملت على عاتقها متابعة هذا الملف وأعطته الأولوية ضمن الملف الانساني الذي لا يتطلب مقايضته بالجانب السياسي أو العسكري كونه حق مكتسب.

كما أكدوا أن على المجتمع الدولي التعاطي الإيجابي والاستجابة لمطالب وإرادة الشعب اليمني في إيقاف نهب ثرواته النفطية والغازية وتخصيص عائداتها لصالح صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومنهم المعلمين والمعلمات والتربويين وأساتذة الجامعات.

واعتبر مجلس النواب صمود المعلمين أحد أهم عوامل الثبات في مواجهة العدوان كجبهة موازية لمنازلة العدوان في جبهات التصدي للعدوان وأدواته.

وفي الجلسة التي حضرها وزراء النفط والمعادن أحمد دارس، والإدارة المحلية علي القيسي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، استمع المجلس من نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إلى رد وإيضاحات وزارة التربية والتعليم عن أسباب عدم صرف الحافز المخصص للمعلمين وفقًا لتوصيات المجلس بهذا الشأن.

وتطرق نائب وزير التربية إلى إيرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم، إضافة إلى ايضاحاته حول عدم توفر الموارد اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الجاري وما يخص ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية وغياب الرقابة الفاعلة على أدائها.

وأوضح في سياق رده أن صندوق دعم التعليم والمعلم يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في خدمة العملية التعليمية واستمرارها في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات إدراكًا من قيادة الوزارة وإدارة الصندوق بأهمية التعليم كأساس لبناء الدولة باعتباره مفتاح التقدم والنهضة والرقي والتنمية الشاملة.

وأشار جحادر إلى ما يواجهه صندوق دعم المعلم من صعوبات ومعوقات أهمها ضعف الموارد مقارنة بحجم الاحتياج .. مؤكداً أن الوزارة دعمت طباعة الكتاب المدرسي بما يقارب خمسة مليارات من عائدات الصندوق الذي اقتصرت نفقاته في الحدود الضيقة.

وأفاد بأن نفقات طباعة المناهج الدراسية تأتي ضمن أهداف الصندوق المحددة في القانون، حيث تضمن الهدف الأول للصندوق دعم المعلمين والطلاب ولا يوجد دعم للطلاب أهم من الكتاب المدرسي، مثمنا دعم مجلس النواب وإعانته للصندوق.

وأكد نائب وزير التربية، التزام الوزارة بالتوصيات التي ستصدر عن مجلس النواب والرد والإيضاح على أي أسئلة واستفسارات.

فيما أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم أهمية حصول المعلمين على حقوقهم من الحافز وبحث البدائل والحلول الكفيلة بصرف رواتبهم للاستمرار في أداء واجباتهم في تعليم النشء وتطوير العملية التعليمية كون المعلم يستحق التكريم.

وشددوا على أهمية توفير الكتاب المدرسي وفقاً لخطط إستراتيجية معدة سلفاً، وصرف الحافز بشكل منتظم .. مطالبين وزارة التربية والتعليم بموافاة المجلس بتقرير مفصل حول عمل صندوق دعم المعلم ايرادا ومصروفا، وأهمية تعزيز الرقابة على التعليم الأهلي، خاصة ما يتعلق باختيار الكادر الكفؤ والمؤهل.

ولفت أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة على تطوير العملية التعليمية وأن يكون لمخرجات التعليم قيمة في رفد مجالات التنمية.

وبعد النقاش أقر مجلس النواب، بلورة النقاط والردود عليها في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على شكل توصيات ملزمة للجانب الحكومي تتضمن الخروج بمعالجات لكل نقطة على حدة.

وفي الجلسة أكد نائب رئيس مجلس النواب - رئيس الجلسة أن على الحكومة تقديم مشاريع تعديلاتها بالاحتياجات والاضافات التي يستلزمها صندوق دعم التعليم والمعلم بما يصحح مساره القانوني ووضع الصندوق والعملية التعليمية بشكل عام.

إلى ذ لك استمع مجلس النواب من وزير الكهرباء والطاقة إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بالوزارة والذي أكد في سياقها أنه تم تخفيض تعرفة الكهرباء في المناطق الساحلية من 270 إلى 234 إلى 100 ريال تشمل أول 200 كيلو وات استهلاكا للمشتركين.

ولفت إلى أن موضوع اللائحة المتعلقة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المحطات والمولدات الخاصة منظورة أمام القضاء وفي انتظار الفصل فيها.

وفيما يتعلق بصندوق دعم كهرباء الحديدة، أوضح الوزير البخيتي أنه سيتم افتتاح العمل بطاقة 20 ميجاوات بالطاقة الشمسية ولأول مرة في الجمهورية اليمنية.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من وزير المياه والبيئة إلى ايضاحاته حول ارتفاع أسعار وايتات المياه خاصة في الأرياف والمناطق الجبلية بشكل لا يتحمله المواطن وعدم إيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وأشار الوزير الشرماني إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار منذ ما يقارب تسع سنوات، حد بشكل كبير من قدرة الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في الاضطلاع بواجباتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وبين أن المسؤولية فيما يخص ارتفاع أسعار وايتات المياه، مشتركة بين الوزارة والسلطات المحلية في مختلف المحافظات، وأن الوزارة لا تمتلك صفة الضبط القضائي للمخالفين.

وأكد وزير المياه أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية للاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشاريع مياه في المناطق الريفية وكذا الإشراف والمتابعة والتنسيق للتدخلات التي تتم عبر مختلف الشركاء الدوليين والمحليين بهدف التوجيه الأمثل بالمناطق المحرومة.

وتطرق إلى شحة التمويلات المتاحة وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية والذي أدى إلى اتساع حجم الفجوة التمويلية بين الطلبات والاحتياجات القائمة لمشاريع المياه وعدم قدرة الوزارة على التنفيذ حال دون الوصول إلى كثير من المناطق.

ولفت إلى ما تسبب به العدوان من أضرار مباشرة وغير مباشرة أدت إلى توقف العديد من مشاريع المياه .. مستعرضاً تقريراً مختصراً عن أهم ما تم انجازه خلال الفترة 2017 حتى 2023 من مشاريع في عدد من المحافظات وكذا المشاريع التي تم إعادة تأهيلها وتشغيلها إضافة إلى تزويد المشاريع بالطاقة الشمسية وما يتعلق بالمناطق المحرومة والأشد احتياجاً.

من جانبهم نوه أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم بأهمية اضطلاع وزارة المياه والبيئة بدورها في إعادة تأهيل شبكة المياه وإيصالها إلى الحواري والمدن والمحافظات والعمل على إعادة النظر في تعرفة أسعار المياه والصرف الصحي بما يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى إيضاحات، حول تقديم الخدمات الوقائية ومتابعتها للأمراض والأوبئة التي تظهر في اليمن كما هو الحال في ظهور الأوبئة في مختلف دول العالم، منها مرض الحصبة المنتشر حالياً في أوروبا وأمريكا وبقية الدول وشلل الأطفال المتحور الذي تفشى في عدة دول.

وذكر أن فيروس شلل الأطفال المتحور انحسر بجهود التحصين الروتيني بالمرافق الصحية ولم تظهر أي حالة منذ ديسمبر 2022م .. مؤكدا أن فرق الترصد الوبائي تعمل في التحري والإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية التي تظهر على مدار الساعة.

وتطرق الدكتور المروني إلى اهتمام الوزارة بالتحصين الروتيني وتفعيله في جميع المرافق الصحية وضمان استمراريته وإتاحته للمستهدفين وبوسائل حفظ جيدة ومعيارية وتقديمه عبر كوادر فنية مؤهلة في كل المرافق الصحية ضمن حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدّم للأطفال دون الخامسة.

وأشار إلى الحرص على تعزيز التحصين الروتيني في المرافق الصحية عبر إجراءات تفعيل جميع المرافق الصحية .. مبيناً أن عدد المرافق المعتمدة التي تقدم خدمات تحصين ثلاثة آلاف و٤٥٩ مرفقاً.

وسلّم نائب وزير الصحة لمجلس النواب ملفاً بالردود والإيضاحات حول إجراءات الوزارة بشأن الرقابة على أسعار الأدوية والخدمات الطبية.

وأكد مجلس النواب، ضرورة استمرار تقديم خدمات التحصين حسب توصيات المجلس التي سبق للوزارة والتزمت بها، وأقر استمرار النقاش حول بقية النقاط المهمة بحضور الوزراء المعنيين في الحكومة في جلسة مقبلة.