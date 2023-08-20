أخبار اليمن : الحديدة.. 116 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 116 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 116 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء حيس ومقبنة، و8 خروقات بقصف مدفعي، و98 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.