انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور.. عروسة مصرية فاتنة الجمال تتحدي أشهر راقصة فيفي عبده وانجي خوري بوصلة رقص فاضحة في غرفة النوم والعريس قاعد زي خيبتها ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيف تكون ليلة الدخلة للعروس؟

يجب أن تستعد العروس لليلة الدخلة قبل ذلك بعدة أيام، ويجب أن تعرف المعلومات الحقيقية عما سيحدث هذه الليلة، كي تتخلص من التوتر والقلق.

تحضيرات العروس ما قبل ليلة الزفاف

الاهتمام بالبشرة: يجب أن تقومي بعمل بعض الأقنعة المناسبة لبشرتك، والتي تساعد بشرتك في الظهور بمظهر نضر.

النوم المبكر: يجب أن تنامي مبكرًا وتأخذي عدد ساعات نوم كافية – 8 إلى 9 ساعات – مثلًا.

الاهتمام بنظافة الجسم: يجب أن تقومي بإزالة الشعر الزائد في اليد والقدم وتحت الإبط والمنطقة الحساسة بالطريقة المناسبة معكِ، كما يجب أن تعتني بنظافة جسمك، وتقومي بالاستحمام بمنظفات الجسد المعطرة، وتفركي جسدك حتى تتخلصي من خلايا الجلد الميت التي تسبب الروائح الكريهة، ويجب أن تغسلي شعرك بشامبو مناسب ذو رائحة عطرة، كما يجب أن تستخدمي مزيل جيد للعرق ثابت الرائحة، وعطور ذات رائحة مميزة وجذابة.

الاهتمام بنظافة الفم والأسنان: يجب أن تهتمي بنظافة فمك وأسنانك، لأن رائحة الفم السيئة والأسنان غير النظيفة منفرة للزوج.