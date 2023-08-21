انت الأن تتابع خبر الجديد شديد ..فتاة سعودية شديدة الجمال بوصلة بلدي ولعت جنون الشباب في غرفة بالاحمر والاسود القصير .. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تقوم فيها مواقع التواصل الاجتماعيه حيث ظهرت احدى ربات المنازل في الاونه الاخيره الاخيرا وهي تقوم بنشر عده صور من خلال غرفه وهي تقوم وصله

قويه جدا وترتدي عبايه من اللون الاحمر المكشوفه بدرجه كبيره جدا من اعلى درجه مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد عليها مواقع التواصل الاجتماعي.

وظلت المنازل تقوم وصلات رقص قويه جدا حيث ظهرت فتاه سعوديه تقوم وسط رقص قويه جدا من داخل من اللون الاحمر وبدات بطريقه ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال حيث حيث كانت ترقص علي أحد الاغاني العربية المشهورة في السعودية وأظهرت جزء كبير جدا من جسدها

وبدأت تقوم بهذا صدرها مما كاد ان يخرج من العباية التي كانت ترتديه.

انتشر المقطع بصورة واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب الجميع بسبب ما قامت به ولكن قامت السلطات السعودية بالتدخل ومنع هذه الفيديوهات التي انتشرت في الايام القليله الماضيه من أجل الشهرة والمال ومن اجل امتاع رغبات الناس.