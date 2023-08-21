انت الأن تتابع خبر للكبار فقط. سما المصري لمتابع عايز لبن في اسخ-ن مشهد للفنانة سما المصري تمسكه وتنزل اللبن بيدها في افجر مشهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشعلت الفنانه الكبيره سما المصري حماس الشباب المراهقين بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك يحتوي على لقطات ممنوعه من العرض جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه بسبب نشر هذا الفيديو ابعد نشره عبر صفتها الرسميه على الفيسبوك تويتر واثار ضجه كبيره وجدلا واسع داخل الوسط الفني تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه الكبيره سما المصري وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بمدينه الغردقه وظهرت الفنانه سما المصري وهي ترتدي البكيني الاحمر الشفاف بكشف المحظور امام الجميع شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

نالت الفنانه الكبيره سما المصري انتقاد الكثير من الجمهور ومتابعين لها بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الرسميه احتوي على لقطات ممنوعه من العرض