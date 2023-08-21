أخبار اليمن : طبيب يحذر من خطأ في التغذية يحفز السرطان

طبيب يحذر من خطأ في التغذية يحفز السرطان
حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي الدكتور سيرغي فيالوف من خطأ في النظام الغذائي يحفز الإصابة بالسرطان، قائلاً "يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا".
وقال: "تمتص البروتينات والدهون والكربوهيدرات بالكامل تقريبا في الأجزاء العليا من الجهاز الهضمي، ولا يبقى في الأمعاء سوى الألياف الغذائية من النباتات". وفقاً لوكالة "نوفوستي".
واشار الطبيب، إلى أنه "لكي تعمل الأمعاء بصورة طبيعية لا بد من الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات. فيما تشكل اللحوم المقلية الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضروات".
وشدد على عدم الجلوس لفترة طويلة بمكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد؛ لأنهما يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان.
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