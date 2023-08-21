انت الأن تتابع خبر نميمة الفن: سما المصري نزلة رقص بالقميص الشفاف على شاطىء البحر ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو جديد من احد الشواطىء المصرية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت سما المصري في الفيديو على شاطىء مدينة دهب في سيناء المصرية وهي تتمايل بشكل فاضح وتغني “لو كان الكلام من فضة فالسكوت من دهب”.

وكانت سما المصري قد نشرت سابقا فيديو من داخل كنيسة سانت كاترين في سيناء التي تشمل “بئر النبي موسى” وغيرها من المعالم التاريخية.