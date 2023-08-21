انت الأن تتابع خبر نميمة الفن: سما المصري بدون خجل تلحسه وتنزل اللبن منه ومتابع كسحتي رانيا يوسف ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة المسرحية سما المصري، شبكة التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة نشرت على حسابها على “ إنستجرام ”، حيث أدت بعض حركات الرقص بـ “عصا”.

تظهر “سما” في الإطار، مرتدية بيجاما حمراء شفافة، تكشف عن جسده بالكامل، وتصور نفسها باستمرار على أنغام أغنية “أنت تنتظرني”.

علقت سما على الصورة:لم أكن أعرف أن الآيس كريم طعمه حلو في اللحس بس سخن جدا هههههه ، في حد معاه ايس كريم بس يكون سخن جدا.