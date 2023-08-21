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احلي من صافيناز .. طالبة مصرية دلوعة تقوم بوصله رقص بلدي داخل الفصل ..ومتابع احلي من فيفي عبده

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شكرا لاهتمامكم بخبر عن احلي من .. طالبة مصرية دلوعة تقوم بوصله رقص بلدي داخل الفصل ..ومتابع احلي من على موقع دوت الخليج.

عدن - ياسمين فواز - ادلع يا مدلع لاول مره مراهقه تقوم بتصوير نفسها داخل احد المدارس المشهوره داخل الفصل  رقص بلدي وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات من اجل البحث عن الشهره وعلى عدد كثير من الفيديوهات للحصول على ارباح تابع التفاصيل..

مراهقه تبلغ من العمر 16عام قامت بفعل الشيء اذهل الجميع داخل احد المدارس الشهيره بعد دخولها الحمام قامت صديقتها بتصويرها وهي تقوم بوصل رقص دامت  هذه الرقصه الى احد صديقاتها وقام في تصويرها وبعدها قامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه للحصول على عدد كثير من المشاهدات شاهد المشهد قبل الحذف..

نالت مراهقه انتقاد الكثير من الجمهور بعد قيامها بنشر فيديو مسرب لها داخل احد المدارس الشهيره وهي تقوم بوصله رقص تعتبر هي الاقوى داخل الوطن العربي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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