أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل عكروت

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الأمين العام المساعد يواسي آل عكروت

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ/ عبدالله احمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر علي مثنى عكروت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام المساعد يواسي آل عكروتبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ/ عبدالله احمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ ناصر علي مثنى عكروت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / علي ناصر علي عكروت عضو اللجنة الدائمة ، والى المهندس احمد ناصر علي عكروت، وكافة آل عكروت بمديرية الحداء محافظة ذمار ، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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