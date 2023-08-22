ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف
ضبطت وحدة مكافحة التهريب والهيئة العليا للأدوية بجمارك الحزم محافظة الجوف، كمية من الأدوية المهربة قادمة من المناطق المحتلة في محافظة مأرب.
وأوضحت وحدة المكافحة في بيان، أنه تم ضبط الأدوية المهربة وهي في طريقها إلى العاصمة صنعاء، وكانت مخفية داخل كراتين حليب لغرض التمويه.
وأفاد البيان بأن الكميات المضبوطة شملت 2826 فيالة ارتيسوناك، وستة آلاف فيالة بنزاثين بنزين بنسلين بالإضافة إلى عدد كبير من البواكت الفارغة لاستخدامها في أدوية أخرى.
وأشار إلى أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات سابقة نفذتها وحدة المكافحة والهيئة العليا للأدوية في إطار مهامها لحماية المواطنين والمرضى من الأدوية المهربة التي تعمل قوى العدوان على إدخالها إلى البلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.