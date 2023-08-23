من اجل الشههررة. فلاحه مصريه شقراء فائقه الجمال ولعت النت من داخل غرفه تقوم بوصله رررقص بلدي بالاسود المفتوح تحدي اشهر الراقصات علي سناب شات سما المصري وشمس الكويتية.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - في السنوات الماضيه انتشر بقوه منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره للغايه وخصوصا في البلدان العربيه حيث بدا الكثيرون يبحثون عن كيفيه الربح من هذه المواقع وهذه منصات السوشيال ميديا

ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوصا بعدما اشتهر موقع تيك توك وسناب شات وانستقرام هذه المواقع بدايه بالرقص وما شبه ذلك من اجل الربح من المال من هذه المواقع التي تقدم الاموال من اجل مشاهدات واللايكات غير ذلك.

وما ادفع اولى الفتيات يلف عن ذلك ان هذه المنصات تقوم بدفع الكثير من الاموال لهم هو ما يدفعهم الى البحث الى اكبر عدد من المشاهدات في الفيديوهات

يظهر في هذا الفيديو الذي انتشر بقوه كبيره فتاه خارقه الجمال وهي تقوم بوصله رقص قويه للغايه تتحدى بها اشهر الراقصه سما المصري وصافيناز وفيفي عبده بما فعلته من ادائها الرائع من الرقص الذي لا مثيل وتحدث هذه الفتاه الراقصه المشهوره للغايه دينا حيث تعلقت من داخل غرفه نوميه وهي تقوم به الرقص هنا الفيديوهات بالانتقادات