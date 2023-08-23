انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. ربة منزل فلاحه مصريه شديدة الجمال تتحدي صافيناز بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال في غرفة المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت فيفي عبده و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت فيديوهات كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعيه جدا على صفحه الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي حيث دائما ما تظهر ربات المنازل وهي تقوم مباشره

قويه داخل منازله تشتهر بصوره كبيره جدا بسبب ما ترتديه المنازل داخل غرف على احدى الاغاني الشعبيه.

حيث ظهرت ربه منزل وهي ترتدي فستان من اللون بدرجه كبيره جدا وبدات ترقص في غرفه

بطريقه اثاره الجدل حولها حيث ظهرت وهي تقوم بالرقص على احد الاغاني الشعبيه مما جعل الجمهور يتفاعل معها بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وعلى يوتيوب.

الفيديو على كثير من الاعجاب المتابعين والجمهور الذي يهتم بهذه الفيديوهات القويه جدا على صفحات اليوتيوب وبحث جوجل اقامه ربه المنزل بتقليد الراقصه صافيناز وسما المصري القيام بحركاتها القويه بدرجه كبيره جدا منها.