انت الأن تتابع خبر البطلة سما المصري تتحدي انجي الخوري وتقوم بخلع ملابسها الداخليه بالكامل اما طشت الغسيل ومتابع احلي من اللبن مفيش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانه سما المصري من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي اثاره للجدل وذلك لقيامها بنشر فيديوهات لها داخل غرفه النوم وتقوم بتصوير جسمها بالكامل والتركيز على بعض المناطق التي تعمل على جلب الكثير من المشاهير داخل البث المباشر ولكن هذه المره قامت سما المصري بتصوير نفسها داخل الحمام وهي تقوم بتقديم نصائح للشباب عن الغسيل داخل الحمام مع الدلع تابع تفاصيل..

قامت سما المصري بتقديم عده نصائح للشباب عن الغسيل داخل الحمام وظهرت سما المصري بملابس غير موفقه لها واظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وتعتبر سما المصري لها فيديوهات كثيره على جميع منصات التواصل تثير للجدل شاهد المشهد.

انتشر هذا البث بطريقه كبيره واضحة بعد نشره بساعات عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك..