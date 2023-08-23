انت الأن تتابع خبر اجدع من اجدع من فيفي عبده .. فلاحة مصرية صاروخ في اقوى واجمد وصله رقص بالاسود في غرفه نومها.. ومتابع فرمت انجي خوري و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت فلاحه مصريه وهي تقوم بوصله رقص جدا على احدى الاغاني الشعبيه انتشر مقطع الفيديو بصوره كبيره جدا على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث بطريقه كبيره جدا بعد ان قامت ربه منزل فلاحه مصريه بفعل شيء لم يكن يعتاد عليه ربات المنازل وخصوصا في مصر البلد التي تعرف بالعادات والتقاليد.

انتشر المقطع بصوره كبيره جدا لربه منزل وهي تقوم بوصله رقص وهي ترتدي عبايه من اللون الاخضر وهي تكون بواسطه راس قويه جدا وجميل للغايه على احد الاغاني الشعبيه حمو بيكا وبدات ترقص بطريقه في غايه الجمال والروعه وبدا المتابعين والجمهور يتغزل في راسها وانوثتها بطريقه كبيره جدا الامر الذي جعل المتابعين يشاهدون الفيديو حيث تخطى الفيديو ما يقارب 6 مليون مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.