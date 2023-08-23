أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

أجواء حارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على مناطق في عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد تصاحبها العواصف الرعدية على بعض مناطق في محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، غرب ذمار، إب، الضالع وتعز، وقد تمتد شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكو الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 43 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى رياح شديد السرعة قد تهب حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30 ـ 40 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 10-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية والتي تم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت: 68ملم، إب : 19.4، حجه : 18، صرفيت: 1.7، السدة: 0.4ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى.

كما نبه المركز من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.