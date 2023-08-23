انت الأن تتابع خبر ولعت النت .. فيديو مسرب لطالبات مصريات فى الفصل في وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال يحقق 10 مليون مشاهدة ومتابع : عدت سما المصري و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول فيديو لطالبة في الفصل ترقص مع زملائها، وحقق هذا الفيديو مشاهدات عالية تصل إلى 11 مليون مشاهدة. بسبب ذلك، بدأ المتابعون يشبهونها بالراقصة صافيناز والفنانة سما المصري.

ظهرت مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لطالبة مصرية ترتدي الزي المدرسي في صفها في المدرسة الثانوية، حيث قامت بشرح فن الرقص على أنغام الموسيقى الشعبية الشرقية وتحيط بشال حول خصرها.

وفي رد فعل على الفيديو، صرح مسؤول تربوي بأن المقطع المتداول، الذي يظهر تنفيذ طالب رقصة احترافية في الفصل الدراسي، تم تسجيله قبل خمسة أعوام وتم التأكد من ذلك بعد البحث الإلكتروني للفيديو من قبل إدارة تطوير التكنولوجيا في وزارة التعليم حتى الآن. وفقًا لتقرير نُشر في جريدة “الأهرام”.

أكد المسؤول أن الإدارة التعليمية لم تحدد أي تفاصيل حول المدرسة التي تم تصوير الفيديو فيها، أو ما إذا كانت مدرسة خاصة أم عامة.