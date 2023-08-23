أخبار اليمن : 11 غارة ضمن 79 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

11 غارة ضمن 79 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 79 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 11 غارة للطيران التجسسي على الجبلية ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة، وخرقين بقصف مدفعي، و49 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.