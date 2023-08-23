انت الأن تتابع خبر نميمة الفن: بقميص شفاف يظهر ما تحته الدلوعة سما المصري نزلة رقص بلدي على شاطىء البحر بدون خجل والجمهور كسحتي فيفي عبده وصافيناز ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الراقصه الاستعراضيه التي تثير جدا كثيرا سما المصري انشات العديد من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستقرام التي يشارك عليه الكثير من المشاهير وخصوصا الفتيات العديد من الصور الخاصه بهم وبعد من حياتهم الشخصيه سما المصري استطاعت ان تجذب اليها الكثير من المتابعين عبر هذه المنصات وصفحه التواصل الاجتماعي التي انشاتها واصبحت بذلك اكثر شهره مما كانت عليه اثناء عمليه السينما المصريه.

مما لا شك فيه ان بعض فيديوهات سما المصري تلقى اثار سلبيه مما تعرضه واظهر ذلك جديا من التعليقات التي تكون مرفقه في العديد من الفيديوهات الخاصه بها ولكن رغم ذلك العديد من المتابعين البي الاوقات في مشاهده ما تعرضه، بالرغم من انها تعرف جيدا عندما تقوم بنشره اي اشياء غريبه للغايه ولا يحبها الكثيرون.

فيديو جديد لسما المصري، الفنانة الاستعراضية، تم نشره على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، يظهرها في إحدى الشواطئ المصرية.

في الفيديو، ظهرت سما المصري على شاطئ مدينة دهب في سيناء المصرية وهي تتحرك بشكل غير لائق وتغني “إذا كان الكلام من الفضة، فالصمت هو الدهب”.

في السابق، قامت سما المصري بنشر فيديو يظهر من الداخل كنيسة سانت كاترين في سيناء، والتي تحتوي على “بئر النبي موسى” وأماكن أخرى مهمة.