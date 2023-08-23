انت الأن تتابع خبر بفستان شفاف يظهر ما تحته .. لورديانا في وصلة رقص شرقي جديده تتحدي فيها صافيناز .. ومتابع كسحتي سما المصري وفيفي عبده والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة لوديانا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستجرام لتشاركه مع جمهورها ومتابعيها عبر هذه المنصة المشهورة لتبادل الصور والفيديو.

في الفيديو، يظهر لورديانا وهي تقدم رقصة على أنغام أغنية “مهرجان يا موزة” للفنان حسن شاكوش.

من جانب آخر، قدمت الراقصة البرازيلية روديانا تفاصيل حياتها الشخصية لأول مرة، حيث أفادت بأنها تواجدت في مصر لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى مصر لأنها شعرت بأنها وصلت إلى الموقع المناسب. وأضافت خلال مقابلة في الحدث اليومي أنها درست فن الرقص الشرقي وأنواع أخرى من الرقص في البرازيل، وأن مصر كانت أول دولة تشتهر بالرقص المحترف.

وأشارت إلى أنها قد انتقت مصر لوجود صديقة لها هناك، مؤكدة أنها تعاقدت مع إحدى الشركات التي ستنظم لها الأعمال.

وأوضحت: “كنت في البرازيل وأخبرني أحد أصدقائي أنهم يحتاجون إلى راقصة في شرم الشيخ، لذلك بدأت هنا”. وأشارت إلى أن الموسيقى المصرية تختلف عن الموسيقى البرازيلية، لذا استعانت بأصدقائها.