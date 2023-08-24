انت الأن تتابع خبر ربة منزل فائقة الجمال تتحدي أشـهر راقصة سما المصري وفيفي عبده بوصلة رقص شرقي قوية للغاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر الرقص كثيرا في الاونه الاخيره وذلك بعدما شاع الربح من الانترنت من خلال البث المباشر او من خلال الفيديوهات وخصوصا بعد ظهور موقع تيك توك ظهرت هذه الظاهره بقوه الربح من الانترنت للفتيات بكل سهوله وهم في غرفه نومهم.

والغريب في الامر ان هذا النوع من الرقص قد انتشر بقوه في مصر في هذه البلد المحافظ وايضا في العديد من البلدان العربيه المختلفه.

وانت شرف في الساعات الاخيره موقع فيديو لربه منزل مصريه فائقه الجمال تقدم وصله رقص من اروع ما يكون على حسابه على موقع تيك توك ويوتيوب ما اثار الكثيرون من الدهشه والاستغراب.

ومن خلال هذه الفيديوهات تقوم تجني الفتيات الكثير من الربح من الانترنت وهي في منزلها بدون تعب او حتى بدون عنان وربما في ذلك يساعدها زوجها لكن في البلد المحافظه مثل مصر والبلدان العربيه، بشئ من الخذي.