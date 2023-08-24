اجدع من صافيناز .. ربة منزل فلاحه صاروخ تفعل المحظور و تتحدي سما المصري و موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاحمر المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت فيفي عبده

انت الأن تتابع خبر اجدع من انجي خوري..ربة منزل فلاحه صاروخ تفعل المحظور و تتحدي سما المصري و موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاحمر المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت انجي خوري فيفي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت عده فيديوهات جميله جدا لبعض الفتيات حيث انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي ولا موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث ظهرت فلاحه مصريه وهي تقوم بوصله رقص داخل احد المزارع الزراعيه وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر الضيقه للغايه والتي بدات ترقص في الحقل والمشاهدين والجمهور الذي يعشق هذه الفيديوهات حيث وضع ترقص على احد الاغاني القديمه للفنان عبد الحليم حافظ وبدات تقوم بتقليد الراقصه.

حيث استخدمت الجزء العلوي منها بطريقه كبيره جدا والتي اعتدنا عليها من الراقصه الاردنيه صافيناز وهي تكون لبعض الحركات الجريئه التي جذبت عدد كبير جدا من الجمهور نحوها حيث تعتمد النساء الان في اشهار انفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي على منصه تيك توك حيث نشاهد الان العديد من الفيديوهات للنساء على تيك توك وهم يقومون غريبه جدا لم نكن نعتاد عليها.

الفلاحه المصريه التي وصفها البعض بانها اجمل منك فيفي عبده وسط بسبب جسدها المثير للغايه بطريقه كبيره جدا والقول للغايه والمشدود بطريقه قويه جدا حيث اظهرت انوثتها وعشاقتها وجمالها بهذا الفيديو القوي للغايه.