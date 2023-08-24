انت الأن تتابع خبر صنف بأجمل فيديو في اليوتيوب.. كسحت القشطه سما المصري بقميص أصفر يظهر ما تحته وصلت رقص بالاحمر لا ربة منزل أبهرت الشباب من غرفة تتحدى أشهر راقصة صافيناز و فيفي عبده .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة صافيناز صورة فاجأت فيها متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت صافيناز بوضعية جريئة وهي جالسة على شرفة أحد المنازل بفستان قصير، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة مبللة.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة التي حظيت على الكثير من التعليقات.

الجدير ذكره أن صافيناز أطلقت مؤخراً أول من أمس أغنية لها على طريقة الفيديو كليب بعنوان “بيبي”، وتبين أن رامي هو بطل كليبها، وذلك في صفحاتها الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي وعلى يوتيوب، وشارك رامي الكليب في صفحته أيضاً.

وقد تباينت ردود الفعل والتعليقات حول إقدام صافيناز على الغناء لتروج لنفسها وهي في الأساس لا تمتلك صوتاً جميلاً، وآخرون عبروا عن إعجابهم بالاغنية، كونهم من محبي الراقصة.

الأغنية من كلمات وليد رياض، والحان عصام اسماعيل وتوزيع موسيقي اسلام شيتوس.